مدیرکل بهزیستی همدان از راهیابی سه اثر نمایشی هنرمندان توانیاب از این استان به مرحله نهایی نهمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت زاگرس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجتالاسلامی با اشاره به آثار راهیافته به این جشنواره افزود: نمایشهای «آخرین شکار و آخرین آرزو» به کارگردانی سید مهرداد کاوسی حسینی، «باغ شادی» به کارگردانی نرگس سوری و «لمس تنهایی» به کارگردانی سید امیرحسین فاطمی، سه اثر صحنهای استان همدان هستند که در این رویداد منطقهای حضور خواهند داشت.
مدیرکل بهزیستی استان همدان با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین جشنوارههایی تصریح کرد: جشنوارههای هنری ویژه افراد دارای معلولیت، صرفاً رقابت هنری نیستند، بلکه بستری برای مشارکت اجتماعی، ترویج فرهنگ فراگیر و اصلاح نگاه جامعه نسبت به توانمندیهای این قشر هستند.
او گفت: حضور هنرمندان توانیاب بر صحنه، نشان میدهد که محدودیتها نمیتوانند مانع شکوفایی استعداد و خلاقیت شوند.