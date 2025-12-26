پخش زنده
گاز مونوکسید کربن در شیراز جان یک نفر را گرفت و هشت نفر را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اورژانس فارس اعلام کرد: در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته سه مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در نقاط مختلف گزارش شد که یکی از این حوادث به مرگ یک نفر انجامید.
مسعود عابد اظهار داشت: در یکی از غرفههای میدان ترهبار شیراز استفاده از پیکنیک در داخل خودرو موجب انتشار گاز مونوکسید کربن و مرگ یک نفر پیش از رسیدن تیم اورژانس شد.
عابد ادامه داد: درحادثه دیگری در فاز ۲ شهر صدرا چهار نفر دچار مسمومیت شدند که با حضور بهموقع کارشناسان اورژانس ۱۱۵، خدمات درمانی پیشبیمارستانی دریافت کرده و برای ادامه درمان به بیمارستان ابوعلیسینا منتقل شدند.
وی اعلام کرد: همچنین در بخش خانزنیان شیراز، حوالی روستای سرمور هم چهار نفر مسموم شدند و پس از اقدامات اولیه درمانی توسط اورژانس، به بیمارستان حضرت علیاصغر (ع) انتقال یافتند.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر بیرنگ و بیبو بودن گاز مونوکسید کربن و خطر «مرگ خاموش»، از شهروندان خواست از وسایل گرمایشی غیراستاندارد استفاده نکنند.
عابد تاکید کرد هم استانیها از روشن کردن پیکنیک و زغال در فضاهای بسته و داخل خودرو خودداری کرده و نسبت به ایمنسازی دودکشها و تهویه مناسب محیطهای بسته توجه ویژه داشته باشند.