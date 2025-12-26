مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان افزود:امسال درحوزه ی راه‌های روستایی ۱۲۴ کیلومتر عملیات بهسازی و زیرسازی، ساخت ۹۶ دستگاه پل جدید، ۵۹کیلومتر راه جدید،۱۷۶ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های روستایی و ۱۳۷ کیلومتر روکش راه‌های فرعی اجرا شده است.

وی بیان کرد: در بخش حمل و نقل کالا، ۳۱۹ هزار فقره بارنامه صادر و بیش از چهار میلیون و ۱۱۵ هزار تُن کالا جابه‌جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان افزود: همچنین در جنگ ۱۲ روزه، ۴۱۰ کامیون از لرستان به بندر امام خمینی اعزام شد که این استان پس از خوزستان، دومین استان فعال در انتقال بار از این بندر به سایر نقاط کشور بود

امرایی گفت : برای بازسازی ناوگان مسافری ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده که ۳۷ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس اختصاص یافته و ۵۴ متقاضی نوسازی سواری هم به سازمان راهداری معرفی شده‌اند.

وی بیان کرد: در حوزه ی راهداری، پنج دستگاه پل جدید ساخت و ۴۷ پل تعمیر و بازسازی شده و همچنین در ۹ ماهه امسال ۴۵۶ کیلومتر روکش اساسی راه‌های شریانی استان اجرا شده است.

امرایی گفت: در این مدت ۲۹ دستگاه ماشین‌آلات سنگین شامل گریدر، لودر و بیل مکانیکی به استان تحویل شده و ۴۴ دستگاه به ارزش حدود ۷۷۰ میلیارد تومان خریداری شده که بخشی از آن در مراحل نهایی تحویل قرار دارد.