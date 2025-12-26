پخش زنده
۲۴ مسجد شهرکرد میزبان مراسم اعتکاف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف استان گفت: مراسم اعتکاف در ۲۴ مسجد شهر شهرکرد برگزار میشود که از این تعداد، ۱۲ مسجد میزبان دانشآموزان است.
مرتضی سجادی با اشاره به اینکه ثبتنام مراسم معنوی اعتکاف در استان آغاز شده است، گفت: این مراسم معنوی امسال از ۱۳ دیماه مصادف با ۱۳ ماه رجب المرجب به مدت سه روز در مساجد اعلام شده در سراسر استان آغاز میشود.
مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۲۴ مسجد شهر شهرکرد خبر داد و افزود: ۱۲ مسجد این شهر میزبان بانوان و ۱۲ مسجد مسجد نیز میزبان آقایان است که از مجموع ۲۴ مسجد، در ۱۲ مسجد اعتکاف دانشآموزی برگزار میشود.
سجادی افزود: مسجد امیرالمومنین (ع) دانشگاه شهرکرد از بانوان دانشجوی معتکف میزبانی میکند و دانشجویان آقا نیز در مسجد پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد معتکف خواهند شد.
وی از برگزاری یک مراسم اعتکاف مادر و دختری در شهر شهرکرد نیز خبر داد و گفت: تمهیدات برپایی این مراسم معنوی در مسجد محمد رسول الله (ص) محله میرآباد غربی این شهر فراهم شده است.
مسئول هماهنگی ستاد مردمی اعتکاف چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد محل برپایی مراسم معنوی اعتکاف ویژه بانوان خواهد بود.