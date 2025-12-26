مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: بارندگی و سیلاب اخیر ۳۳۲۵ میلیارد تومان خسارت در حوزه‌های مخابرات، آموزش، راه، ابنیه و ... در جنوب استان وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: بارندگی و سیلاب اخیر ۳۳۲۵ میلیارد تومان خسارت در حوزه‌های مخابرات، آموزش، راه، ابنیه و ... در جنوب استان وارد کرده است.

غلامرضا نژادخالقی چهارم دی در جلسه فوق‌العاده ستاد مدیریت بحران استان کرمان در جیرفت به بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مناطق تحت تاثیر سیلاب ناشی از بارندگی‌های اخیر در جنوب استان اشاره کرد و افزود: ۳ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان خسارت بارندگی و سیلاب در حوزه‌های مخابرات، آموزشی، راه، ابنیه و ... برآورد شده است.

وی افزود: در مجموع ۱۳۲۱ واحد مسکن احداثی و نیازمند تعمیر در استان داریم.

نژادخالقی گفت: با توجه به اشباع شدن خاک در بارندگی‌های اخیر و هشدار سطح زرد هواشناسی در بارندگی هفته آینده، باید تدابیر و مراقبت‌های لازم دیده شود.