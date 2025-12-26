پخش زنده
۱۵۰ ورزشکار بسیجی در مرحله استانی دومین جشنواره فرهنگی ورزشی بسیجیان جامعه کار و تولید استان به مدت سه روز با هم رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر اجرایی این مسابقات گفت: این ورزشکاران از بین ۵۰۰ ورزشکار شرکت کننده در مرحله شهرستانی انتخاب شدند که در پانزده تیم در چهار رشته فوتسال، تنیس روی میز، تیراندازی و پرتاب دارت در دو بخش گروهی و انفرادی بانوان و آقایان با هم رقابت میکنند.
سرگرد غفار هادی افزود: برترینهای این مسابقات دهه فجر امسال در مرحله کشوری در شیراز شرکت میکنند.