مرحله استانی مسابقاتِ قرآن و عترتِ بسیج با حضورِ ۲۵۰ نفر از بانوان و آقایان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بخشِ بانوانِ مسابقات، صبح دیروز در حرم مطهر امامزاده سیدعباس (ع) بجنورد برگزار شد.

مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت بسیج با حضور ۲۵۰ نفر از بانوان و آقایان برگزار می‌شود، نفرات برگزیده مرحله شهرستانی که موفق به کسب حدنصاب لازم شده‌اند، به رقابت می‌پردازند.

بخش آقایان نیز امروز در دهکده مقاومت بسیج برگزار خواهد شد.

این مسابقات در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی برگزار می‌شود.

در بخش فردی، شرکت‌کنندگان در ۱۴ رشته قرآنی و در بخش معارف در ۸ رشته به رقابت می‌پردازند که از هر رشته یک نفر به مرحله کشوری راه خواهد یافت.

همچنین در بخش گروهی و خانوادگی، یک گروه برتر و یک خانواده برتر به عنوان منتخبین مرحله استانی، جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب می‌کنند.

به گفته صادقی، مدیر دارالقرآن بسیج خراسان شمالی، این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، انس هرچه بیشتر با قرآن و عترت و شناسایی استعداد‌های برتر قرآنی در سطح استان برگزار می‌شود