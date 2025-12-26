پخش زنده
امروز: -
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت آیندهپژوهی و هوشمندسازی در نظام سلامت کشور تأکید کرد و گفت: مرکز آیندهپژوهی کرمان سرمایه خوبی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت آیندهپژوهی و هوشمندسازی در نظام سلامت کشور تأکید کرد و گفت: مرکز آیندهپژوهی کرمان سرمایه خوبی است.
دکتر طاهره چنگیز چهارم دی در دیدار با روسای مراکز تحقیقاتی پژوهشکده آیندهپژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، حضور در این استان را الهامبخش و آموزنده توصیف کرد و گفت: پژوهشکده کرمان سرمایه خوبی است و جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه آموزش، سرمایهگذاری درازمدت است؛ افزود: ثمرات کارهای ریشهای آموزش، برای کل کشور است. بذری که امروز کاشته میشود میتواند آینده کشور را آباد کند.
چنگیز در ادامه به اولویتهای مشترک اشاره کرد و با بیان اینکه آیندهپژوهی یک ضرورت است؛ درباره نقشه جامع علمی کشور نیز توضیح داد: این نقشه به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده و قرار است با نظر وزارت بهداشت و ملاحظات لازم اجرایی شود.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به مصوبات هوشمندسازی در حوزه بهداشت و درمان گفت: پروژهها عملاً شروع نشده و باید در قالب پروژههای پیشران دیده شوند.
وی در بخش پایانی سخنانش قول پیگیری فوری دو طرح کلیدی کلینیک مجازی و مشاوره و همچنین آزمایشگاه مجازی را داد و گفت: در اولین فرصت پیگیری میکنم. با ایجاد آزمایشگاه مجازی، دانشگاهها میتوانند تجهیزات را به رشتههایی اختصاص دهند که واقعاً به کار عملی نیاز دارند.
دکترحسین صافیزاده مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این نشست بر لزوم بهرهگیری از هوش مصنوعی برای رصد و پایش هوشمند دانشجویان به منظور شناسایی به موقع اُفت تحصیلی و هدایت استعدادها تأکید کرد.
دکتر علی اکبر حقدوست رئیس پژوهشکده آیندهپژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با اشاره به فعالیت هشت مرکز پژوهشی از جمله مرکز جدید مهاجران افغانی، بر توسعه کیفی این مراکز و انجام مأموریتهای ملی با وجود محدودیت منابع مالی تأکید کرد.