موتورسوار ۳۹ ساله که در اثر برخورد با تیر چراغ برق فاقد علائم حیاتی بود با تلاش فوریت‌های پزشکی آبادان به زندگی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: شب گذشته گزارشی از این حادثه در مسیر میدان فرزاد طاهری به سمت مدارس شهرستان آبادان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله تکنسین‌های اورژانس، به محل اعزام شدند.

دکتر یاسین افرا افزود: در این حادثه یک مرد ۳۹ ساله در اثر برخورد با تیر چراغ برق دچار حادثه شده و فاقد علائم حیاتی بود.

او ادامه داد: تکنسین‌ها عملیات احیای قلبی-ریوی پیشرفته را آغاز کردند و پس از تلاش مستمر، نبض و تنفس بیمار بازگشت. این بیمار پس از پایدار شدن علائم حیاتی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی آبادان منتقل شد.

دکتر افرا با تأکید بر اهمیت حضور به‌موقع و مهارت علمی نیرو‌های اورژانس گفت: لحظات اولیه پس از حادثه، زمان طلایی برای نجات جان بیماران است و همکاران ما همواره آماده خدمت در شرایط اضطراری هستند.