با ارائه خدمات درمانی به ۳۰۰ بیمار
خدمت جهادی یک گروه درمانی به معلولان ذهنی خوانسار
گروه جهادی شهید همدانی به بیش از ۳۰۰ نفر خدمات پزشکی ودرمانی در مجتمع توانبخشی بقیه الاعظم (عج) خوانسار ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل مرکز خیریه توانبخشی بقیه الله الاعظم شهرستان خوانسار گفت: این مجتمع دارای ۱۲۰ معلول است که ۴۲ نفر آنها مجهول الهویه و ۱۵ نفر بی سرپرست و تعدادی از آنان نیز بدسرپرست هستند.
سید حسن شفعتی افزود: با همکاری این گروه جهادی و دانشگاه علوم پزشکی به مدت دو روز بیش از ۱۵ نوع خدمات درمانی رایگان به این معلولان ارائه شد.
وی گفت: متخصص داخلی، متخصص اعصاب و روان، دندان پزشکی، داروخانه و متخصص قلب و ریه این گروه را همراهی میکردند.
