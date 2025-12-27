به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل مرکز خیریه توانبخشی بقیه الله الاعظم شهرستان خوانسار گفت: این مجتمع دارای ۱۲۰ معلول است که ۴۲ نفر آنها مجهول الهویه و ۱۵ نفر بی سرپرست و تعدادی از آنان نیز بدسرپرست هستند.

سید حسن شفعتی افزود: با همکاری این گروه جهادی و دانشگاه علوم پزشکی به مدت دو روز بیش از ۱۵ نوع خدمات درمانی رایگان به این معلولان ارائه شد.

وی گفت: متخصص داخلی، متخصص اعصاب و روان، دندان پزشکی، داروخانه و متخصص قلب و ریه این گروه را همراهی می‌کردند.