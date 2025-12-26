پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان نماینده ولی فقیه در استان شامگاه چهارم دی از نوزدهمین نمایشگاه کتاب استان در محل تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان بازدید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی در بازدید از این نمایشگاه گفت: در فرهنگ عمومی جا افتاده که کتاب بهترین دوست انسان است و اگر بتوانیم دسترسی مردم به کتاب را افزایش دهیم و سرانه مطالعه در کشور و استان را بالا ببریم، خدمت بزرگی به مردم کردهایم، چرا که بهترین دوستشان را به آنها معرفی کردهایم و کتاب در حوزههای مختلف میتواند راهنما باشد.
وی درباره ویژگیهای مثبت این دوره نمایشگاه کتاب کرمان افزود: امیدواریم چنین نمایشگاههایی بتوانند فرهنگ مطالعه را ارتقا دهند و در سال بیش از یک بار برگزار شوند تا علاقه مردم به کتاب بیش از پیش افزایش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی بیان کرد: هرچه سرانه مطالعه بالا برود، هم در اخلاق عمومی جامعه و هم در سطح دانایی مردم تأثیر مثبت خواهد داشت و مردم بهتر میتوانند پیشرفت کشور را رقم بزنند و به همنوع خود کمک کنند. امیدواریم کتابخوانی به یک عادت روزانه در همه خانوادهها تبدیل شود.
امام جمعه کرمان با اشاره به بخش ویژه نمایشگاه درباره شهید سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: در آستانه ششمین سالگرد این شهید نازنین هستیم که توجه بسیاری از اهل قلم به ایشان جلب شده است، شخصیت کرمانی و جهانی حاج قاسم نویسندگان زیادی را به خود جذب کرده و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند مکتب حاج قاسم یک مدرسه است که باید از آن درس گرفت و در کتابها بیشتر به آن پرداخته شود.