فرماندار خاتم همکاری کامل و فوری آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و بهداشت را برای به‌روزرسانی اطلاعات هویتی حیاتی دانست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع در نشست شورای ثبت احوال بر نقش محوری این سازمان در مدیریت هویت شهروندان تأکید کرد و جامعیت و دقت اطلاعات هویتی را لازمه اصلی تصمیم‌گیری‌های صحیح در شهرستان خواند.

وی با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در این حوزه افزود: آموزش و پرورش در خصوص عکس‌دار نمودن شناسنامه دانش‌آموزان و اصلاح اطلاعات هویتی، باید همکاری لازم را داشته باشد، نیروی انتظامی نیز موظف است در موارد فوت، به‌ویژه فوت‌های مشکوک، با انجام بررسی‌های میدانی و تنظیم صورتجلسه، اطلاعات دقیق را در اختیار اداره ثبت احوال قرار دهد.

فرماندار شهرستان خاتم همچنین نقش شبکه بهداشت و درمان، بیمارستان و خانه‌های بهداشت را در اعلام به‌موقع و دقیق تولد‌ها و فوت‌ها بسیار مهم دانست و گفت: ثبت صحیح وقایع حیاتی، به‌ویژه فوت‌های بیمارستانی و مواردی که خارج از مراکز درمانی اتفاق می‌افتد، باید با هماهنگی کامل و بدون وقفه انجام شود.

زارع بر نقش شهرداری و دهیاری‌ها تأکید کرد و افزود: ارائه اطلاعات کامل متوفیان هنگام صدور مجوز دفن و همکاری در اعلام فوت‌هایی که خارج از مراکز درمانی رخ می‌دهد، از وظایف مهم شهرداری هرات و دهیاری‌ها در راستای تکمیل و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی ثبت احوال است.

وی افزود: تنها با همکاری، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌ها می‌توان بانک اطلاعاتی دقیق، کامل و به‌روزی برای ثبت احوال شهرستان ایجاد کرد که این امر نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه خدمات بهتر به مردم و ارتقای نظام برنامه‌ریزی شهرستان خواهد داشت.