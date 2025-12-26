پخش زنده
هوای اصفهان و ۴ شهر مجاور آلوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در خمینیشهر، شاهینشهر، کاشان و قهجاورستان ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۹ صبح امروز با میانگین ۱۳۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۳۹، میدان انقلاب ۱۴۳، پارک زمزم ۱۱۴، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۸، بزرگراه خرازی ۱۵۰، دانشگاه صنعتی ۱۰۶، خیابان رودکی ۱۲۷، زینبیه ۱۲۶، خیابان فرشادی ۱۴۸، خیابان فیض ۱۳۲، میرزا طاهر ۱۰۷، ولدان ۱۳۳ و هزار جریب ۱۲۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمد آباد با عدد ۱۵۸، سپاهانشهر ۱۵۵، بولوار کاوه ۱۵۱ و کردآباد ۱۷۰ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
امروز هوای کاشان، خمینیشهر، قهجاورستان و شاهینشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.