به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، هفتیمن دوره مسابقات قرآنی کمیته امداد امام خمینی استان با شرکت بیش از ۲۴۶ نفر خانم و آقا از رتبه‌های برتر استانی و شهرستانی در ۱۸ رشته قرآنی در سنین زیر ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۸ سال و ۱۸ تا ۴۰ سال برگزار شد.

قائم مقام کمیته امداد استان در آئین اختتامیه هفتمین دوره مسابقات قرآن و عترت (جشنواره باران وحی) کمیته امداد امام خمینی (ره) استان که به میزبانی شهرستان لنده برگزار شد گفت: در این دوره از مسابقات بیش از هزار ۸۵۰ نفر با ارسال بیش از دو هزار اثر در رشته‌های مختلف شرکت کردند.

نواب سجادیان افزود: از میان آثار ارسال شده ۲۶۴ نفر حائز رتبه برتر شدند که بیشترین مقام‌های کسب‌شده در سطح استان متعلق به شهرستان لنده بود.

سجادیان اضافه کرد: شهرستان لنده با بیش از ۱۰۸ نفر رتبه برتر در جشنواره باران وحی مقام اول استان و ۳ رتبه اول کشوری را در این دوره از مسابقات کسب کرد.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش دیشموک موفق به کسب مقام دوم استان و اداره منطقه یک یاسوج نیز موفق به کسب مقام سوم مسابقات هفتمین دوره باران وحی شدند.

قائم مقام کمیته امداد استان یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره قرآنی را ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی استعداد‌ها و حمایت از چهره‌های شاخص قرآنی عنوان کرد و گفت: کمیته امداد امام خمینی کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته رتبه‌های برتر ملی در حوزه قرآن کسب کرده که نشان‌دهنده استعداد‌های عمیق قرآنی در استان است.

سجادیان با اشاره به دیگر خدمات فرهنگی این نهاد با جامعه هدف افزود: بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از خانواده‌های تحت حمایت به اردو‌های فرهنگی - زیارتی اعزام شده‌اند.

در پایان این آئین از ۲۴۶ نفر از رتبه‌های برتر استانی و شهرستانی در ۱۸ رشته قرآنی تجلیل شد.