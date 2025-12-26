به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مریم رسولی رئیس اداره بهزیستی مراغه گفت:۲۵ دستگاه ویلچربرقی از محل سفر وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی تامین و به مددجویان اهدا شد.

رسولی افزود:ارزش هر کدام بیش از ۶۵ میلیون تومان بوده که بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تهیه این ویلچر‌ها هزینه شده است.

وی اضافه کرد:این ویلچر‌ها از محل مطالبات و پیگیری‌های نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار مراغه تهیه و اهدا شد.

رئیس بهزیستی مراغه گفت:در این شهرستان حدود ۶ هزار و ۱۴۴ سالمند تحت پوشش هستند که از این تعداد ۳ هزار نفر معلول جسمی هستند.

وی گفت:در این شهرستان همچنین یک هزار نفر معلول سالمند از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند.