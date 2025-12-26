اهدای ویلچربرقی به توانخواهان تحت پوشش بهزیستی مراغه
۲۵ دستگاه ویلچربرقی به توانخواهان تحت پوشش بهزیستی در مراغه اهدا شد.
رسولی افزود:ارزش هر کدام بیش از ۶۵ میلیون تومان بوده که بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تهیه این ویلچرها هزینه شده است.
وی اضافه کرد:این ویلچرها از محل مطالبات و پیگیریهای نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار مراغه تهیه و اهدا شد.
رئیس بهزیستی مراغه گفت:در این شهرستان حدود ۶ هزار و ۱۴۴ سالمند تحت پوشش هستند که از این تعداد ۳ هزار نفر معلول جسمی هستند.
وی گفت:در این شهرستان همچنین یک هزار نفر معلول سالمند از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند.