با توجه به تغییرات و بازنگری‌هایی که در قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا صورت گرفته، آموزش مجريان انتخابات ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هفده روز بيشتر تا آغازِ ثبت نام داوطلبانِ انتخاباتِ شوراهاي اسلامي شهر باقي نمانده. در کنارِ رعايتِ الزامات و مدارکِ ثبت نامِ الکترونيکي داوطلبان، آموزشِ قانونِ انتخابات به مجريان هم ضرورت دارد.

خانم مهردخت قوپرانلو، مدیر کل سیاسی، انتخابات و شوراهای استانداری در گفتگو با برنامه ((به وقت سیاست)) گفت: با توجه به تغییرات و بازنگری‌هایی که در قانون انتخابات شوراها صورت گرفته، لازم بوده به مجریان انتخابات از جمله فرمانداران و بخشداران آموزش‌های لازم داده شود که ارائه شده است؛ ضمن اینکه جزوه‌هایی هم تهیه شده و مهم ترین نکات در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی گفت: نام نویسی داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها هم که تمام الکترونیکی هست، از روز ۲۱ دی ماه آغاز می‌شود و به مدت یک هفته ادامه دارد.

وی به داوطلبان توصیه کرد همه مدارک را گردآوری کنند تا با کمترین مشکل ثبت نام انجام شود.

۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه نیز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها انجام می‌شود.