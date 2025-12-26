به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، سعید موسوی افزود: شاخص کیفیت هوا در شهر مهاباد ۱۴۰ و درارومیه ۱۰۴ ثبت شده که نشان‌دهنده افزایش غلظت آلاینده‌ها و شرایط نامطلوب جوی است.

وی با بیان اینکه ذرات معلق ۲.۵ و ۱۰ میکرون به‌همراه پدیده وارونگی دما عامل اصلی آلودگی هوا هستند، تصریح کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا، هشدار لازم از سوی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان صادر شده است.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی از شهروندان خواست ضمن کاهش فعالیت‌های غیرضروری، توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند چرا که مشارکت عمومی نقش مهمی در کنترل و کاهش آلودگی هوا دارد.

موسوی تأکیدکرد: شهروندان از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، انجام عملیات قیرکاری و فعالیت‌های عمرانی آلاینده خودداری کنند.

وی اظهارداشت: بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به آسم، سالمندان و کودکان باید از انجام فعالیت‌های بدنی به‌ویژه در فضای باز پرهیز کرده و تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی گفت: رعایت الگوی مصرف سوخت و دقت در استفاده از وسایل گرمایشی شامل بخاری، آبگرمکن و تأسیسات حرارتی، می‌تواند از تشدید آلودگی هوا جلوگیری کند.

موسوی همچنین بر کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی و بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و افزود: شهروندان در هنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌ها باید از سرریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها جلوگیری کنند.

وی از تشدید نظارت بر واحد‌های صنعتی آلاینده خبر داد و گفت: فعالیت واحد‌هایی که منجر به آلودگی هوا می‌شوند محدود شده و برخورد با خودرو‌های دودزا و بدون معاینه فنی با همکاری پلیس راهور تشدید خواهد شد.