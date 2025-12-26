کارشناس هواشناسی مازندران از ثبت دماهای متغیر، تداوم بارش‌های پراکنده و ورود سامانه بارشی جدید به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، از ثبت دماهای متغیر، بارش‌های پراکنده و ورود سامانه بارشی جدید در روزهای آینده خبر داد.

غلامپور گفت: دیروز قائم‌شهر با ۱۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و صبح امروز بلده با ۸ درجه زیر صفر سردترین نقطه مازندران ثبت شد.

وی افزود: دمای هوای ساری مرکز استان در شبانه‌روز گذشته بین ۸ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

کارشناس هواشناسی گفت: بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده مربوط به رامسر با ۴۲ میلی‌متر بوده و پس از آن ایزدشهر با ۳۷ و تنکابن با ۳۶ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

غلامپور افزود: نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد امروز جمعه پنجم دی ماه در مناطق غربی استان بارش‌های پراکنده خواهیم داشت و در سایر نقاط، آسمان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: از شنبه شب تا دوشنبه در ارتفاعات نیمه غربی استان بارش پراکنده باران و برف رخ می‌دهد و یکشنبه در مناطق پایین‌دست افزایش دما پیش‌بینی شده است.

غلامپور افزود: دوشنبه از میزان ناپایداری کاسته می‌شود اما سه‌شنبه با عبور موج جدید و ورود سامانه بارشی، علاوه بر کاهش دما، بارندگی، وزش باد شدید، رعدوبرق و احتمال تگرگ در استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی با توصیه به باغداران گفت: طی ۱۰ روز آینده سرما و یخبندانی که به مرکبات آسیب بزند پیش‌بینی نمی‌شود اما به دلیل وزش باد شدید و احتمال تگرگ، احتمال خسارت به باغ‌های مرکبات وجود دارد.

غلامپور افزود: این سامانه بارشی چهارشنبه از استان خارج می‌شود و تا پایان هفته، جو نسبتا پایداری در مازندران حاکم خواهد شد.

وی در پایان گفت: وضعیت دریا امروز مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.