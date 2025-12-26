به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان فلسفی در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی گاو شیری در شهرستان اسلامشهر با اشاره به پیگیری‌های مجلس و کمیسیون کشاورزی، نشستهای بسیاری با حضور وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی، مسئولان بانک مرکزی و گمرک برگزار شد که با و با گشایش‌های ایجادشده، نهاده‌های دامی ترخیص و میان دامداران کشور در حال توزیع است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای رفع مشکلات تأمین خوراک دام و حمایت از تولیدکنندگان انجام شده است گفت: تولیدکنندگان ستون فقرات اقتصاد هستند و باید موانع فعالیت آنان در عرصه دامداری و کشاورزی برطرف شود.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از سرمایه‌گذاری دامداران گفت: کسی که سرمایه خود را وارد تولید می‌کند، حتی اگر امکانات محدودی داشته باشد، به کشور خدمت بزرگی کرده است.

در این بازدید که با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، معاون سیاسی فرماندار اسلامشهر و امام جمعه شهرستان برگزار شد، دامداران منطقه دغدغه‌های خود را در زمینه تأمین نهاده‌های دامی، اصلاح قیمت شیر و کمبود نیروی کار متخصص در دامداری‌ها مطرح کردند.

فلسفی درپاسخ به مشکلات دامداران تأکید کرد: مسئولان حاضر در این بازدید موظف‌اند مشکلات دامداران، از جمله بیماری‌های دامی مانند تب برفکی، را به‌صورت میدانی پیگیری و برای رفع آنها دستورات لازم را صادر کنند.

وی نقش تولیدکنندگان را در کنترل تورم و افزایش بهره‌وری ملی حیاتی دانست و گفت: حمایت از تولید داخلی، تضمین امنیت غذایی کشور است و باید برای فعالان این حوزه فضای امن و تسهیل‌شده‌ای فراهم شود.