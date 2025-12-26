سرمربی پرسپولیس:همه بازی‌ها برای ما اهمیت زیادی دارد، به‌ویژه دیدار‌های پایانی پیش از نیم‌فصل که جایگاه تیم را در جدول مشخص می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،اوسمار ویرا، سرمربی پرسپولیس، در نشست خبری پیش از دیدار این تیم مقابل مس رفسنجان در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران، گفت:دو تیم پرسپولیس و مس رفسنجان سرمربیان خود را تغییر داده‌اند و همین مسئله باعث تغییر تاکتیک‌ها شده و کار آنالیز را سخت‌تر کرده است. امیدوارم بتوانیم هرچه سریع‌تر ذهنیتی که داریم را در زمین اجرا کنیم.

سرمربی پرسپولیس در ادامه و در واکنش به شرایط مس رفسنجان در انتهای جدول رده‌بندی گفت: در بازی قبلی مقابل این تیم به تساوی رسیدیم که کارمان را سخت کرد. مس تیم خوبی بود و ما در آن مقطع برای قهرمانی می‌جنگیدیم. بازی پراسترسی داشتیم و گل دقیقه ۹۰ تأثیر خودش را گذاشت.

وی درباره عملکرد علی علیپور و گلزنی نکردن او در هفته‌های اخیر و همچنین شایعات مربوط به جذب مهاجم در نیم‌فصل اعلام کرد: هر مهاجمی وقتی گل نزند طبیعی است که نگران شود. ما فوتبال تیمی بازی می‌کنیم و علیپور در دیدار مقابل پیکان پاس گل داد. وقتی تیم برنده می‌شود، عملکرد کلی تیم اهمیت دارد. از عملکرد او راضی هستم و امیدوارم مقابل مس گل بزند تا کیفیت خودش را نشان دهد.

اوسمار همچنین درباره وضعیت مصدومان پرسپولیس گفت: دو بازیکن جوان ما، سعید صادقی و علی همایی، به علت مصدومیت جزئی نتوانستند تیم را در این سفر همراهی کنند و همچنین باچیک برای ادامه روند درمانی به کشورش بازگشته است.

از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال خلیج فارس دیدار تیم‌های مس رفسنجان و پرسپولیس تهران امروزجمعه پنجم دی ساعت ۱۶:۱۵ در محل ورزشگاه شهدای صنعت مس این شهرستان برگزار می‌شود.