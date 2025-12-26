مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: بر اثر تصادف زنجیره‌ای ۳ دستگاه خودرو در محور آزادشهر به شاهرود،۶ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی‌گفت: عصر پنجشنبه یک دستگاه تریلی بنز و دو خودروی سواری در محدوده روستای غزنوی در محور آزادشهر به شاهرود دچار تصادف زنجیره‌ای شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش این حادثه از اورژانس، ۲ نجاتگر پایگاه خوش‌ییلاق به وسیله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: ۱۰ نفر در این سانحه حضور داشته‌اند که از این تعداد ۶ نفر مصدوم شده‌اند.

سلیمی اظهار کرد: دو مصدوم شامل یک زن ۴۰ ساله با آسیب در ناحیه سر و اندام‌ها و یک مرد ۶۶ ساله با آسیب در دست، سر و صورت توسط آمبولانس هلال احمر به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس انتقال یافتند.

او افزود: چهار مصدوم دیگر نیز توسط آمبولانس‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل هلال احمر گلستان در پایان به هموطنان توصیه کرد: با توجه به شرایط جاده‌ها در فصل سرما، لطفا ضمن رعایت سرعت مجاز و احتیاط لازم، در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا نیاز به کمک‌های امدادی، سریعاً با سامانه ۱۱۲ تماس بگیرند.