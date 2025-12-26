

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسئول هیأت کشتی شهرستان طبس گفت: مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان خراسان جنوبی با شرکت ۶۲ کشتی گیر در قالب ۸ تیم از سراسر استان از صبح پنج شنبه در سالن شهید الاهی طبس آغاز شد.

باقر زاده افزود: در این دوره از مسابقات تیم‌های بیرجند، خوسف، سربیشه، درح، قاین، بشرویه، طبس الف و طبس ب در این مسابقات شرکت کردند که در نهایت طبس الف قهرمان شد.



وی گفت: بیرجند بر سکوی دوم ایستاد و درح موفق به کسب مقام سوم شد.