به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دادستان‌های کره‌جنوبی در یکی از پرونده‌های قضایی علیه رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار صدور حکم ۱۰ سال حبس شدند.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، تیم دادستانی ویژه به سرپرستی «چو اون‌سوک» این درخواست را در پرونده‌ای مطرح کرده که مربوط به اتهام اخلال در اجرای عدالت و مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با تلاش «یون سوک‌یول» برای اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴ است.