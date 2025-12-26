پخش زنده
امروز: -
دولت پاکستان و بانک توسعه آسیا (ADB) دو توافقنامه مهم به ارزش مجموعاً ۷۳۰ میلیون دلار را به امضا رساندند که شامل «پروژه تقویت انتقال برق» به ارزش ۳۳۰ میلیون دلار و «برنامه شتابدهی به تحول بنگاههای دولتی» به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «بیزینس رکوردر»؛ در مراسم امضای این دو توافقنامه که در اسلام آباد برگزار شد، «محمد حمیر کریم» دبیر وزارت امور اقتصادی پاکستان، با قدردانی از نقش بانک توسعه آسیا به عنوان شریک مطمئن توسعهای، بر اهمیت این همکاریها در پیشبرد پروژههای زیربنایی پاکستان تأکید کرد.
به گفته وی، پروژه تقویت انتقال برق امکان انتقال مطمئن ۲۳۰۰ مگاوات برق نیروگاههای جدید برق آبی پاکستان را فراهم کرده، فشار بر خطوط موجود را کاهش میدهد و تابآوری شبکه را در شرایط اضطراری افزایش خواهد داد.
این مقام اقتصادی پاکستان افزود: برنامه اصلاح بنگاههای دولتی با استفاده از این حمایت مالی، به دولت کمک میکند تا شرکتها و نهادهای دولتی را منظمتر و شفافتر اداره کند، جلوی اتلاف پول را بگیرد و کارها سریعتر و دقیقتر انجام شود.
وی اظهار داشت: هر دو ابتکار ماهیتی تحول آفرین دارند؛ پروژه انتقال برق ستون فقرات شبکه ملی را تقویت کرده و امنیت انرژی پاکستان را ارتقا میدهد و برنامه تحول بنگاههای دولتی نیز شفافیت، کارآمدی و پایداری این بنگاهها را در سطح کشور افزایش خواهد داد.
در همین حال «اما فَن» مدیر کشوری بانک توسعه آسیا ضمن قدردانی از تعهد دولت پاکستان به اجرای این طرحها، بر اهمیت پروژه انتقال برق در تقویت زیرساختهای انرژی و همچنین نقش برنامه تحول بنگاههای دولتی در پشتیبانی از روند اصلاحات جاری در کشور تأکيد کرد.