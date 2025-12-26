کشف انبار غیرمجاز کالاهای اساسی در ایلام
فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف یک انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ارزش بیش از ۲۱ میلیارد ریال در حاشیه شهر ایلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی دریافت گزارشها و اطلاعاتی مبنی بر وجود انبار احتکار کالاهای اساسی در شهر ایلام، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی موفق به شناسایی انبار مورد نظر شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی و با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت و شرکت غله، در بازرسی از این محل مقدار قابل توجهی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که بهصورت غیرمجاز دپو و احتکار شده بود، کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش کالاهای کشفشده را ۲۱ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: در این رابطه، یک نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سردار سلمانی در پایان، برخورد قاطع با پدیدههای احتکار و قاچاق کالا را از اولویتها و برنامههای مهم پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام عنوان کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه تخلف اقتصادی از جمله قاچاق کالا، احتکار، اختلاس و سایر جرائم و مفاسد اقتصادی، مراتب را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ و شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.