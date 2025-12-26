سدهای خراسان رضوی، با وجود بارشهای اواخر آذرماه، همچنان خالی از آب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: میزان ورودی آب به سد‌های استان در سال آبی جاری تا کنون، فقط حدود ۶ میلیون متر مکعب و سد‌ها خالی از آب است.

محمدعلی نعمت‌نژاد افزود: میزان بارندگی در سال آبی جاری از مهر ماه تا اواخر آذر ماه تقریبا صفر بود، اما در روز‌های پایانی آذر بارش‌های خوبی رخ داد که البته تاثیری در حجم آب سد‌ها نداشت.

وی اضافه کرد: هم اکنون پنج درصد حجم ذخیره سد‌های استان معادل۷۴ میلیون متر مکعب، آب دارد، درحالیکه این میزان در مدت مشابه پارسال ۲۱۹ میلیون متر مکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: سرانه مصرف آب هر فرد در استان ۶۰۰ متر مکعب در سال است درحالیکه میانگین کشوری مصرف آب هزار و ۲۰۰ متر مکعب است و جزو استان‌های کم مصرف هستیم.

نعمت‌نژاد تاکید کرد: با این وجود مدیریت مصرف برای گذر از شرایط کم آبی بیش از همیشه ضروری است.

خراسان رضوی دارای ۳۵ سد فعال است که ۱۹ سد از این تعداد به عنوان سد‌های بزرگ در مدار بهره‌برداری است.