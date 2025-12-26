به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از برگزاری ۸۷۵ دوره آموزشی همگانی، تخصصی و ضمن خدمت در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۴ در سطح استان خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی گفت: با هدف افزایش آمادگی، ارتقای مهارت‌های امدادی، تقویت کار گروهی، توانمندسازی افراد در صنوف و مشاغل مختلف و توسعه فرهنگ خودامدادی و تاب‌آوری عمومی، در این بازه زمانی بیش از ۸۷۵ دوره آموزشی توسط هلال‌احمر مازندران برگزار شد.

وی افزود: در مجموع بیش از ۱۸ هزار و ۳۲۰ نفر با حضور در این دوره‌ها، مهارت‌های امدادی را فرا گرفتند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: این دوره‌ها شامل ۶۶ دوره تخصصی ویژه امدادگران و نجاتگران، ۱۸ دوره ضمن خدمت کارکنان، ۱۱۵ دوره آمادگی در برابر مخاطرات، ۹۲ دوره مهارت‌های پایه داوطلبی، ۲۱۵ دوره کمک‌های اولیه و ۳۶۹ دوره آموزشی مبتنی بر نیازهای محلی بوده است.

فخاری اشرفی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفی آموزش‌های تخصصی گفت: آموزش، پایه و اساس ارائه خدمات پایدار است و میزان رضایتمندی خدمت‌گیرندگان ارتباط مستقیمی با کیفیت خدمات دارد.

وی افزود: تقویت، تجهیز و ارتقای ظرفیت‌های علمی و عملیاتی تیم‌های امدادی از برنامه‌های مهم این جمعیت در حوزه آموزش است و آموزش‌های ارائه‌شده باید متناسب با نیازهای جامعه هدف و به‌ویژه آسیب‌دیدگان حوادث و سوانح طراحی و اجرا شود.