پخش زنده
امروز: -
هلال احمر مازندران در سهماهه سوم امسال با برگزاری صدها دوره آموزشی، بیش از ۱۸ هزار نفر را تحت آموزشهای امدادی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران از برگزاری ۸۷۵ دوره آموزشی همگانی، تخصصی و ضمن خدمت در سهماهه سوم سال ۱۴۰۴ در سطح استان خبر داد.
غلامعلی فخاری اشرفی گفت: با هدف افزایش آمادگی، ارتقای مهارتهای امدادی، تقویت کار گروهی، توانمندسازی افراد در صنوف و مشاغل مختلف و توسعه فرهنگ خودامدادی و تابآوری عمومی، در این بازه زمانی بیش از ۸۷۵ دوره آموزشی توسط هلالاحمر مازندران برگزار شد.
وی افزود: در مجموع بیش از ۱۸ هزار و ۳۲۰ نفر با حضور در این دورهها، مهارتهای امدادی را فرا گرفتند.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران گفت: این دورهها شامل ۶۶ دوره تخصصی ویژه امدادگران و نجاتگران، ۱۸ دوره ضمن خدمت کارکنان، ۱۱۵ دوره آمادگی در برابر مخاطرات، ۹۲ دوره مهارتهای پایه داوطلبی، ۲۱۵ دوره کمکهای اولیه و ۳۶۹ دوره آموزشی مبتنی بر نیازهای محلی بوده است.
فخاری اشرفی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفی آموزشهای تخصصی گفت: آموزش، پایه و اساس ارائه خدمات پایدار است و میزان رضایتمندی خدمتگیرندگان ارتباط مستقیمی با کیفیت خدمات دارد.
وی افزود: تقویت، تجهیز و ارتقای ظرفیتهای علمی و عملیاتی تیمهای امدادی از برنامههای مهم این جمعیت در حوزه آموزش است و آموزشهای ارائهشده باید متناسب با نیازهای جامعه هدف و بهویژه آسیبدیدگان حوادث و سوانح طراحی و اجرا شود.