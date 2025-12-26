به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر کوهی مساحت فعلی ناحیه صنعتی رضی را ۲۳ هکتار اعلام کرد و افزود: با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران، اجرای طرح توسعه این ناحیه صنعتی با وسعت ۴۵ هکتار در دستور کار قرار گرفته و با تأکید استاندار اردبیل، مقرر شده این طرح با همکاری دستگاه‌های مرتبط با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: تأمین زیرساخت‌های پایه به‌ویژه آب پایدار یکی از مهم‌ترین مطالبات سرمایه‌گذاران این منطقه است و بر همین اساس، اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب این ناحیه صنعتی به تصویب رسیده است.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه‌گذاری در استان اردبیل، از آغاز زیرسازی و آسفالت معابر ناحیه صنعتی رضی خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و با هدف تسهیل تردد و تکمیل زیرساخت‌ها، به زودی اجرا خواهد شد.

کوهی افزود: صنایع کوچک و متوسط به لحاظ خصوصیات بارز و منحصر بفردی که دارد در مقابل تنش‌های اقتصادی و نوسانات بازار انعطاف‌پذیرتر بوده و با اندک تغییرات در روند تولید یا نوع محصول تولیدی می‌تواند خود را با جریان‌های اقتصادی همراه و همسو کند.

وی با بیان اینکه عمده واحد‌های تولیدی استان جزو صنایع کوچک و متوسط است، افزود: استان اردبیل به لحاظ ظرفیت‌های بالقوه کشاورزی، معدنی و انرژی که دارد می‌تواند به قطب اقتصادی شمالغرب کشور تبدیل شود و در این راستا باید تلاش کنیم زمینه‌های حضور این صنایع را در استان فراهم کرده و با برنامه‌های مدون و سیاست‌گذاری‌های دقیق و با دانش‌های روز دنیا، فناور و دانش‌بنیان روند تولید را در استان توسعه دهیم.