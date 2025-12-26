پخش زنده
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: طی سالهای اخیر ۲۷ قرارداد حق بهرهبرداری زمین با سرمایهگذاران در ناحیه صنعتی رضی مشگینشهر منعقد شد که از این تعداد هشت واحد تولیدی موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، اکبر کوهی مساحت فعلی ناحیه صنعتی رضی را ۲۳ هکتار اعلام کرد و افزود: با توجه به استقبال سرمایهگذاران، اجرای طرح توسعه این ناحیه صنعتی با وسعت ۴۵ هکتار در دستور کار قرار گرفته و با تأکید استاندار اردبیل، مقرر شده این طرح با همکاری دستگاههای مرتبط با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: تأمین زیرساختهای پایه بهویژه آب پایدار یکی از مهمترین مطالبات سرمایهگذاران این منطقه است و بر همین اساس، اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب این ناحیه صنعتی به تصویب رسیده است.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایهگذاری در استان اردبیل، از آغاز زیرسازی و آسفالت معابر ناحیه صنعتی رضی خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و با هدف تسهیل تردد و تکمیل زیرساختها، به زودی اجرا خواهد شد.
کوهی افزود: صنایع کوچک و متوسط به لحاظ خصوصیات بارز و منحصر بفردی که دارد در مقابل تنشهای اقتصادی و نوسانات بازار انعطافپذیرتر بوده و با اندک تغییرات در روند تولید یا نوع محصول تولیدی میتواند خود را با جریانهای اقتصادی همراه و همسو کند.
وی با بیان اینکه عمده واحدهای تولیدی استان جزو صنایع کوچک و متوسط است، افزود: استان اردبیل به لحاظ ظرفیتهای بالقوه کشاورزی، معدنی و انرژی که دارد میتواند به قطب اقتصادی شمالغرب کشور تبدیل شود و در این راستا باید تلاش کنیم زمینههای حضور این صنایع را در استان فراهم کرده و با برنامههای مدون و سیاستگذاریهای دقیق و با دانشهای روز دنیا، فناور و دانشبنیان روند تولید را در استان توسعه دهیم.