به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛محمدرضا بیرانوند گفت:یکی از روش‌های مهم و مؤثر در تغذیه باغ ها،«چالکود» است که در این روش، اطراف درختان چاله‌هایی حفر و با کودهای شیمیایی و آلی تقویت می‌شود.

.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: عملیات تغذیه درختان میوه در سطح ۴۲ هزار هکتار از باغ استان آغاز شده است.

بیرانوند با اشاره به توزيع کودهای دولتی بین باغداران استلن گفت:همراه با عملیات تغذیه ی درختان،هرس زمستانه هم از اول دی‌ماه در مناطق سردسیر استان آغاز شده است.