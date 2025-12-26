پخش زنده
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای عملیات چالکود درختان در سطح ۴۲ هزار هکتار از باغ استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛محمدرضا بیرانوند گفت:یکی از روشهای مهم و مؤثر در تغذیه باغ ها،«چالکود» است که در این روش، اطراف درختان چالههایی حفر و با کودهای شیمیایی و آلی تقویت میشود.
.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: عملیات تغذیه درختان میوه در سطح ۴۲ هزار هکتار از باغ استان آغاز شده است.
بیرانوند با اشاره به توزيع کودهای دولتی بین باغداران استلن گفت:همراه با عملیات تغذیه ی درختان،هرس زمستانه هم از اول دیماه در مناطق سردسیر استان آغاز شده است.