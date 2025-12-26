به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با اشاره به راهبرد‌های جدید استان در حوزه معدن، افزود: یکی از اولویت‌های جدی جلوگیری از بلوکه شدن ظرفیت‌های معدنی از طریق شرکت‌هایی است که بهره‌برداری مؤثر ندارند و در همین راستا موضوع خلع ید معادن غیرفعال از ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت جدید در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: تاکنون ۶ معدن در جنوب استان با تصمیم شورای معادن کرمان خلع ید شده و یکی از معادن بزرگ مس منطقه نیز پس از پیگیری‌های متعدد وارد فرایند مزایده مجدد شده که این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز تحول قابل توجهی در اشتغال و توسعه منطقه باشد.

استاندار کرمان گفت: تنوع مواد معدنی از جمله مس، آهن و کرومیت در شهرستان‌های جنوبی کرمان ظرفیت کم‌نظیری برای جهش توسعه ایجاد کرده و این منطقه امروز می‌تواند به عنوان قطب جدید معدنی در جنوب شرق کشور مطرح شود.

طالبی با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از خام‌فروشی افزود: در مزایده‌های اخیر، شرط فرآوری مواد معدنی در خود منطقه لحاظ شده و چند پروژه بزرگ فرآوری در جنوب استان در آستانه آغاز قرار دارد که نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

وی با اشاره به ظرفیت بالای اشتغال‌زایی معادن جنوب کرمان گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد فقط یکی از معادن بزرگ مس در منطقه جیرفت و عنبرآباد توان ایجاد اشتغال برای حدود پنج هزار نفر را دارد که این موضوع می‌تواند تحولی جدی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه ایجاد کند.

استاندار کرمان همچنین بر لزوم معدنکاری مسئولانه و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی تأکید کرد و افزود: توسعه معادن در استان با توجه جدی به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود و در مواردی که چالش‌های زیست‌محیطی وجود داشته، با اجرای معدنکاری موافقت نشده است.

طالبی خاطرنشان کرد: توسعه معدن و صنایع معدنی در صورت هدایت صحیح، پیشران توسعه صنعتی، اجتماعی و اقتصادی جنوب کرمان خواهد بود و استان کرمان با حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل صدور مجوز‌ها و رفع موانع تولید، این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

اولین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های ساختمانی جنوب کرمانتا هفتم دی برای بازدید عموم دایر است.