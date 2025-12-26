به گزارش‌ گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای اف سی، در این رقابت‌ها ۳۲ تیم در ۸ گروه ۴ تیمی در مناطق شرق و غرب رقابت کردند و از هر گروه دو تیم به دور یک هشتم نهایی صعود کردند. دو تیم استقلال تهران و سپاهان اصفهان که به نمایندگی از ایران در این دوره حضور داشتند، به دور یک هشتم نهایی راه یافتند. سیدبندی دور یک هشتم نهایی اعلام شد و تیم‌های سرگروه در پات یک و تیم‌های دوم در پات دو قرار گرفتند. در دور یک هشتم تیم‌های حاضر در یک گروه با هم رو‌به‌رو نخواهند شد. قرعه دور یک هشتم نهایی مسابقات سه شنبه ۹ دی در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار خواهد شد و تیم‌ها رقبای خود در دور حذفی را خواهند شناخت. تیم‌ها در یک هشتم نهایی به صورت رفت و برگشت مسابقه می‌دهند.

سیدبندی مسابقات به این شرح است:

منطقه غرب:

پات یک: الوصل امارات، الاهلی قطر، الحسین اردن و النصر عربستان

پات دو: استقلال تهران، آرکاداغ ترکمنستان، سپاهان اصفهان و الزورا عراق

منطقه شرق:

پات یک: مک آرتور استرالیا، گامبا اوزاکا ژاپن، پرسیب باندونگ اندونزی و تمپینش راورز سنگاپور

پات دو: کنگ آن هانوی ویتنام، راچابوری تایلند، بانکوک یونایتد تایلند و پوهانگ استیلرز کره جنوبی

در دور گروهی در منطقه غرب، تیم استقلال تهران در گروه یک ۱ - ۷ از الوصل امارات و ۰ - ۱ از المحرق بحرین شکست خورد و با ۲ گل الوحدات اردن و با ۳ گل المحرق بحرین را شکست داد و برابر الوحدات اردن و الوصل امارات به تساوی ۱ - ۱ رسید. بدین ترتیب استقلال با ۸ امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد. تیم سپاهان اصفهان ایران در گروه سه، با یک گل از تیم الحسین اردن شکست خورد و با یک گل آخال ترکمنستان و با ۲ گل الحسین اردن را مغلوب کرد و برابر آخال ترکمنستان با تساوی ۲ - ۲ متوقف شد و با ۷ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی دور یک هشتم نهایی شد.

دور یک هشتم نهایی ۲۱ تا ۳۰ بهمن و دور یک چهارم نهایی هفته‌های دوم و سوم اسفند برگزار خواهد شد و نیمه نهایی هفته‌های سوم و چهارم فروردین ۱۴۰۵ و دیدار نهایی نیز ۲۶ اردیبهشت برگزار می شود.