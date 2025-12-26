آمریکا در نیجریه نیز عملیات نظامی انجام داد
دونالد ترامپ اعلام کرد که ارتش آمریکا چند حمله نظامی را به گفته وی علیه گروههای تروریستی داعش در نیجریه انجام داده است.
رئیسجمهور آمریکا، امروز جمعه اعلام کرد که به دستور مستقیم او، ارتش آمریکا چند حمله نظامی علیه مواضع تروریستهای گروه داعش در شمال غربی نیجریه انجام دادهاند.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «امشب، به دستور من به عنوان فرمانده کل قوا، ایالات متحده یک ضربه قدرتمند و مرگبار علیه تروریستهای پست داعش در شمال غربی نیجریه وارد کرد
ترامپ پیش از این از مقامات نیجریه خواسته بود جلوی حملات علیه «مسیحیان» از سوی گروههای همچون بوکوحرام را بگیرد، وگرنه آمریکا خود وارد عمل خواهد شد.
یک مقام نظامی آمریکایی نیز در گقتوگو با رویترز مدعی شد که این حمله بنا به درخواست مقامات نیجریه و با همکاری این کشور انجام شده است.