به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار از سالن در دست تجهیز سینما هنر یاسوج بازدید و روند تجهیز این مکان فرهنگی را رازیابی کرد.

یدالله رحمانی بر تکمیل و بهره‌برداری کامل این مکان فرهنگی و هنری پیش از آغاز جشنواره فیلم فجر تأکید کرد و گفت: این طرح از محل اعتبارات ردیف آسیب‌های اجتماعی وزارت نفت تامین اعتبار تأمین شده و با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان در حال ساخت است و تلاش می‌شود این سالن فرهنگی و هنری پیش از آغاز جشنواره فیلم فجر در بهمن‌ماه امسال به بهره‌برداری کامل برسد.

رحمانی با اشاره به فرسودگی قبلی تنها سالن سینمای یاسوج، گفت: عملیات بازسازی به صورت ۱۰۰درصدی، از صندلی‌ها و کف‌سالن تا سیستم‌های تخصصی نمایش در حال انجام است و کار در مرحله نهایی قرار دارد.

وی اضافه کرد: در این نوسازی، ۷۰ صندلی به ظرفیت سالن افزوده شده و تعداد آن از ۲۰۰ به ۲۷۰ صندلی افزایش یافته است.

استاندار با اشاره به دیگر طرح‌های سینمایی استان، ادامه داد: در شهر سی‌سخت سالن سینما فعال است، در دهدشت عملیات بازسازی سالن سینما در حال اجرا است و در شهر لیکک نیز سالن سینما وجود دارد و در گچساران نیز یک پردیس سینمایی مطلوب در حال احداث است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.