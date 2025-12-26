پخش زنده
هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:
جمعه ۵ دی:
منچستریونایتد - نیوکاسل یونایتد
شنبه ۶ دی:
ناتینگام فارست - منچسترسیتی
آرسنال - برایتون
برنتفورد - بورنموث
برنلی - اورتون
لیورپول - وولورهمپتون
وستهام یونایتد - فولام
چلسی - آستون ویلا
یکشنبه ۷ دی:
ساندرلند - لیدزیونایتد
کریستال پالاس - تاتنهام
در جدول تیم آرسنال با ۳۹ امتیاز در صدر است و تیمهای منچسترسیتی با ۳۷، آستون ویلا با ۳۶ و چلسی با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.