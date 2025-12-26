به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:

جمعه ۵ دی:

منچستریونایتد - نیوکاسل یونایتد

شنبه ۶ دی:

ناتینگام فارست - منچسترسیتی

آرسنال - برایتون

برنتفورد - بورنموث

برنلی - اورتون

لیورپول - وولورهمپتون

وستهام یونایتد - فولام

چلسی - آستون ویلا

یکشنبه ۷ دی:

ساندرلند - لیدزیونایتد

کریستال پالاس - تاتنهام



در جدول تیم آرسنال با ۳۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های منچسترسیتی با ۳۷، آستون ویلا با ۳۶ و چلسی با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.