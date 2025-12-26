نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس : با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی در جنوب کرمان، تاکنون کمتر از ۱۰ درصد این معادن شناسایی و وارد چرخه بهره‌برداری شده‌است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، بهنام سعیدی در آیین افتتاح نمایشگاه تخصصی معدن در جنوب کرمان، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این منطقه در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و معدن، افزود: جنوب کرمان گنجینه‌ای از منابع ارزشمند است که متاسفانه به‌دلیل بی‌توجهی و نبود برنامه‌ریزی مناسب، بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.

نماینده جیرفت و عنبرآباددر مجلس با اشاره به حضور ۲۶ شرکت معدنی در جنوب استان کرمان گفت: فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تحول و جهش در مسیر توسعه منطقه باشد، اما انتظار می‌رفت مدیران این شرکت‌ها با حضور فعال در نمایشگاه، برنامه‌ها و نقش خود در توسعه، عمران و آبادانی جنوب کرمان را به‌صورت شفاف تشریح کنند.

سعیدی رعایت ملاحظات زیست‌محیطی را از اصول اساسی بهره‌برداری از معادن دانست و گفت: در مواردی که فعالیت معدنی سلامت مردم و طبیعت را تهدید می‌کند، حفظ جان مردم باید در اولویت قرار گیرد و سازمان محیط زیست باید با دقت نسبت به صدور مجوز‌های بهره‌برداری اقدام کند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد افزود: به‌کارگیری نیروی انسانی نباید فقط به کارگر ساده محدود شود، بلکه باید در همه سطوح و ارکان شرکت‌های معدنی از ظرفیت نیرو‌های بومی استفاده شود تا مردم منطقه آثار ملموس این فعالیت‌ها را در زندگی خود مشاهده کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان نیز در این نمایشگاه با اشاره به مطالعات زمین‌شناسی صورت گرفته و ذخایر اثبات شده، تأکید کرد: واقعیت علمی این است که با توجه به این گنجینه‌های اثبات شده، جنوب کرمان می‌تواند به مثابه بهشت معادن و صنایع معدنی کشور در سطح ملی و حتی بین‌المللی مطرح شود.