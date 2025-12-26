گزارش‌ها از هر دو سوی مرز نشان می‌دهد که ادامه بسته ماندن گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی منطقه تبدیل شده است؛ در حالی که افغانستان از کاهش چشمگیر مبادلات و فشار بر بازار داخلی سخن می‌گوید، مقامات و منابع پاکستانی این سیاست را اقدامی ضروری برای مقابله با قاچاق و تهدیدات امنیتی ارزیابی می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ به استناد داده‌های اقتصادی در افغانستان ادامه بسته بودن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان و محدودیت‌ها در ۷۹ روز گذشته باعث کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی صادرات، واردات و ترانزیت این کشور شده است و هزاران کامیون حامل کالا‌های افغانستان در خاک پاکستان متوقف مانده‌اند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد زیان ناشی از این وضعیت به صد‌ها میلیون دلار رسیده و هزینه حمل و نقل و قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی در این کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

در سوی مقابل منابع پاکستانی می‌گویند بسته‌شدن مرز‌ها اگر چه فشار‌هایی بر جریان تجارت وارد کرده اما در نخستین ماه اجرای این محدودیت ها، افغانستان متحمل ده‌ها میلیون دلار زیان شده و مجموع آسیب تجاری آن طی چند هفته به بیش از دویست میلیون دلار رسیده است.

به باور این منابع پس از اعمال این محدودیت‌ها بخش قابل توجهی از مسیر‌های مورد استفاده برای قاچاق کالا، ورود غیرقانونی اسلحه و انتقال مواد مخدر نیز شناسایی و بسته شده است که این امر برای حفاظت از اقتصاد و امنیت ملی ضروری بوده است.

همزمان، شماری از کارشناسان پاکستانی مدعی‌اند که محدودیت‌های مرزی در این مدت به کاهش برخی تهدیدات امنیتی و حملات تروریستی در داخل پاکستان کمک کرده و از این جهت، سیاست کنونی را بخشی از «هزینه‌کرد امنیتی» توجیه می‌کنند؛ هرچند تاکید می‌کنند که فشار‌های اقتصادی بر بخش‌های تجاری و حمل‌ونقل همچنان قابل توجه است.

با وجود این اختلاف روایت‌ها، تحلیلگران منطقه‌ای هشدار می‌دهند که تداوم بن‌بست کنونی می‌تواند اثرات طولانی مدت بر هر دو کشور داشته باشد، از اختلال در زنجیره تأمین و افزایش قیمت‌ها در افغانستان گرفته تا کاهش جریان قانونی کالا و سرمایه برای پاکستان.

به باور آنان راه‌حل پایدار، نیازمند تصمیم‌گیری سیاسی و بازگشایی مدیریت شده گذرگاه‌ها همراه با سازوکار‌های مشترک برای کنترل قاچاق و تأمین امنیت مرزی است.

گفتنی است افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در مناطق مرزی دو کشور همسایه و اختلاف بر سر مدیریت این مناطق باعث بروز درگیری مرزی و بسته شدن تمامی گذرگاه‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان شده است.

علیرغم سه دوره مذاکرات امنیتی میان کابل و اسلام آباد به میزبانی کشور‌های قطر، ترکیه و عربستان روابط دو کشور همچنان پرتنش دنبال می‌شود.