رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ارزش کشتی توقیف شده و محموله آن حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان، درباره جزئیات توقیف نفتکش خارجی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس گفت: ارزش کشتی توقیف شده و محموله آن حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است.

مجتبی قهرمانی افزود: برای کشتی متخلف پرونده قضائی تشکیل و ۱۶ خدمه غیر ایرانی آن با صدور قرار تأمین کیفری، بازداشت شدند.

وی گفت: با تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر پیشگیری و مقابله قاطع با قاچاق سوخت، دلاورمردان یکی از یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شدند یک فروند کشتی نفتکش خارجی حامل حدود ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آب‌های نیلگون خلیج فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف کنند و رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این رابطه ۱۶ خدمه غیر ایرانی این کشتی را دستگیر و تحویل مقامات قضائی داده‌اند که این افراد با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان به روند رسیدگی و فرآیند تشکیل پرونده قضائی برای این کشتی و سرنشینان آن نیز اشاره کرد و افزود: پرونده‌ای درباره تخلفات این کشتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم تشکیل شده است.

قهرمانی با اشاره به اهمیت پرونده از لحاظ مالی و میزان سوخت قاچاق مکشوفه تحت نظارت مستقیم قرار دارد، گفت: ضربه‌ای که در اینباره به بنیان‌های مالی مافیا و سرشبکه‌های قاچاق سوخت وارد شده است، بسیار چشمگیر و حائز اهمیت می‌باشد.