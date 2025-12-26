پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: تولید و بهرهوری منابع آب در استهبان با فعالیت ۱۲ هکتار گلخانه افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت: توسعه کشتهای گلخانهای با مشارکت مردمی، اولویت اصلی ما در مقابله با خشکسالی و ارتقای امنیت غذایی است.
مهدی اعیان منش افزود : ۱۲ هکتار گلخانه در این شهرستان فعال است که به صورت عمده سبزی و صیفی نظیر خیار و فلفل دلمهای در آن کشت می شود.
او ادامه داد : این توسعه هدفمند، بستری برای افزایش چشمگیر تولید و رونق کشاورزی در این منطقه فراهم کرده است.
اعیانمنش، بیان کرد: توسعه کشتهای گلخانهای، راهکاری مؤثر برای عبور از محدودیتهای منابع آبی و مقابله با خشکسالیهای اخیر است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان گفت : این شیوه کشت بهطور مستقیم منجر به افزایش بهرهوری آب، پایداری تولید، افزایش اشتغال و ارتقاء سطح امنیت غذایی در این شهرستان میشود و توسعه گلخانه با سرعت در دستور کار واحد باغبانی قرار دارد.
اعیان منش اضافه کرد : تأکید ما بر کشت محصولاتی چون سبزی و صیفی است، زیرا این محصولات علاوه بر تأمین نیاز بازار، بهدلیل صرفه اقتصادی بالا و بازار فروش تضمینشده، در اولویت برنامههای توسعه گلخانهای شهرستان استهبان قرار دارد.
او با بیان ماهیت سرمایهگذاریها بیان کرد: بخش اعظم توسعه گلخانهای در شهرستان استهبان با مشارکت فعال مردمی و سرمایهگذاری خصوصی صورت پذیرفته است و این امر نشاندهنده استقبال بهرهبرداران از روشهای نوین کشاورزی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان، لزوم جذب سرمایهگذاران جدید و ترویج و ترغیب فعالانه بهرهبرداران به توسعه بیش از پیش کشتهای گلخانهای را بهعنوان یکی از اولویتهای راهبردی اداره در افق آینده معرفی کرد تا سهم کشاورزی پایدار در منطقه افزایش یابد.