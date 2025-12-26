ماهواره‌های پایا، کوثر و ظفر ۲ ساعت ۱۶ و ۴۸ دقیقه، ۷ دی ماه از پایگاه روسی به فضا پرتاب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاد دانشگاه در گفتگوی تلفنی با واحد خبر گفت:شمارش معکوس برای پرتاب سه ماهواره سنجشی ایرانی به فضا آغاز شده است.

حججی افزود: این ماهواره هاقرار است ۷ دی ماه با قرار گرفتن در مدار زمین به توسعه کشور در ابعاد مختلف اقتصادی ، ارتباطی، پایش سرزمین ، صنعت، مدیریت منابع آب و محیط زیست کمک کنند.

در این مأموریت، ماهواره‌های «پایا» و «ظفر ۲» به همراه نسخه ارتقایافته ماهواره «کوثر» به فضا پرتاب می‌شوند.