به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس گفت: با تلفیق بارش‌های دو سامانه سودانی و مدیترانه‌ای، بارش‌های قابل توجهی در مناطق مختلف استان رخ داد که نسبت به میانگین بلندمدت، میزان بارش‌ها ۵۷ درصد افزایش یافته است

بدری افزود: حجم کل ذخیره پشت سد‌های استان حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب است که معادل ۲۹/۴ درصد ظرفیت سدهاست.

وی بیان داشت: ۲۰ درصد تالاب بختگان، ۴۰ درصد تالاب مهارلو و ۶۰ درصد تالاب مهارلو آبگیری شده است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای فارس همچنین از ذخیره بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های تغذیه مصنوعی فارس خبر داد که نقش مهمی در پایداری منابع آب و حفاظت از تالاب‌ها دارد.