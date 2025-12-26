پخش زنده
تیم فلوربال مازندران با شکست تیم تهران در دیدار فینال، عنوان قهرمانی مسابقات فلوربال کشور را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات فلوربال کشور با حضور ۹ تیم و در دو گروه برگزار شد و تیم فلوربال مازندران در گروه نخست با کسب دو پیروزی و یک شکست، به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمهنهایی شد.
نماینده مازندران در مرحله نیمهنهایی با نتیجه ۵ بر ۲ برابر تیم قم به پیروزی رسید و جواز حضور در دیدار فینال را کسب کرد.
در دیدار نهایی، تیم فلوربال مازندران با ارائه یک بازی منسجم و حسابشده، موفق شد با نتیجه ۴ بر ۳ از سد تیم تهران عبور کند و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به دست آورد.
رشته فلوربال زیرمجموعه هیأت انجمنهای ورزشی استان مازندران محسوب میشود و این قهرمانی، برگ زرین دیگری در کارنامه ورزش استان به شمار میرود.