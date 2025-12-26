نمایش رادیویی روایت ۱۲؛ مهم‌ترین اثری است که به تازگی تولید آن در صدای مرکز فارس آغاز شده و در ۵۰ قسمت روایتگر رخداد‌های ویژه و زندگانی شهدای جنگ ۱۲ روزه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، امیر رئوف مدیر کل صدا و سیمای استان فارس، در مراسم رونمایی از سه اثر شاخص رادیویی، با تأکید بر جایگاه اثرگذار رادیو فارس، نقش این رسانه را در پاسداشت فرهنگ و زبان فارسی و روایتگری صحیح در مقاطع حساس تاریخی، برجسته دانست.

مهدی نعلبندی، مدیرکل صدای استان‌ها هم با اشاره به نقش رادیو فارس در جریان جنگ دوازده‌روزه افزود: رادیو فارس در همان روز‌های نخست با آمادگی کامل وارد میدان شد و علاوه بر پوشش استانی، بخشی از بار رسانه‌ای رادیو‌های سراسری را نیز بر عهده گرفت؛ حضوری مؤثر که موجب دلگرمی مجموعه صدا شد.