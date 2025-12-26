پخش زنده
در اجرای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یارانه طرح بهبود تغذیه هفت هزارو ۵۰۰ کودک کمتر از پنج سال استان اصفهان واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در اجرای این طرح، مبلغ یارانه برای دهکهای ۱ تا ۳، یک میلون و ۳۰۰ هزار تومان و برای دهکهای ۴ تا ۷، ۸۰۰ هزار تومان است.
مهدی کریمی افزود: خانوارها برای بررسی بهره مندی از این حمایتها برای ارزیابی وضع رشد کودک خود به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.
وی گفت: همچنین یارانه حمایتی ۵۰۰ هزار تومانی یسنا به حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و کودک کمتر از دو سال دهکهای ۴ و ۵ واریز شد.
معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: خانوارها برای اطلاع از مشمول بودن یا موجودی یارانههای حمایتی میتوانند از کد دستوری ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع یا از طریق نصب نرم افزار شما یا همان شبکه ملی اعتبار استفاده کنند.
خانوارهای مشمول میتوانند برای خرید به فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کنند.
ثبت نام حضور در مراسم معنوی اعتکافهای ویژه تا نهم دی در استان اصفهان
کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: حدود ۳۰ اعتکاف ویژه شامل مادرو کودک، نوعروسان، زوجها و سه نسل (مادربزرگ، مادر و دختر) ۱۳ تا ۱۵ دی در مساجد استان اصفهان برگزار میشود.
سمانه آزادمهر افزود: تاکنون برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۹۰۰ مسجد استان اصفهان مجوز صادر شده و هم استانیها میتوانند برای اطلاع از مکانهای برگزاری از طریق تماس تلفی یا مراجعه حضوری به ادارات تبلیغات اسلامی در شهرستانها مطلع شوند.
همچنین در بسته اصفهان جوان این هفته شرایط مشمول شدن در طرح نهضت ملی مسکن و زمین جوانی جمعیت بررسی شده است.
به گفته محمد مهدی احمدی مدیر عامل شرکت عمران بهارستان، ابلاغ اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ۲۷ مهر سال ۱۴۰۰ بوده که براساس ماده ۳ و ۴ این قانون، فقط متقاضیانی که قبل از این تتاریخ در اجرای طرحهای حمایتی مسکن از جمله نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند شامل هر دو طرح حمایتی از مسکن میشوند.