عملیات زیرسازی و ریل‌گذاری راه‌آهن اردبیل - میانه، به شکل رسمی پایان یافت و این طرح تا آخر سال جاری با حضور مقامات کشوری و استانی بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل روز پنجشنبه در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی از عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن اردبیل - میانه با اعلام این خبر، گفت: راه‌آهن اردبیل یکی از طرح‌های ریلی خاص کشور از نظر حجم عملیات عمرانی و پیچیدگی‌های مهندسی است که استان را به شبکه سراسری ریلی متصل می‌کند.

مسعود امامی یگانه با بیان اینکه این طرح ریلی به طول ۱۷۵ کیلومتر اجرا شده است، افزود: تاکنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده که معادل ارزش روز آن حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: در این طرح عظیم، ۳۵ میلیون مترمکعب عملیات خاکی انجام شده و علاوه بر آن، ۶۲ تونل به طول ۲۴ کیلومتر، هفت کیلومتر و ۸۰۰ متر گالری و ۲۹ دستگاه پل خاص به طول مجموع حدود چهار هزار و ۳۰۰ متر احداث شده است.

استاندار اردبیل بیان کرد: عملیات روسازی راه‌آهن تنها یک هزار و ۲۰۰ متر باقی مانده که در روز‌های آینده تکمیل خواهد شد.

امامی یگانه تصریح کرد: بیش از ۱۱۰ طرح راه‌سازی شامل لکه‌گیری و روکش آسفالت محور‌های شریانی، اصلی و فرعی، ساخت و بهسازی راه‌های روستایی، رفع و اصلاح نقاط پرحادثه، خرید، تعمیر و اورهال ماشین‌آلات راهداری و تعمیر ابنیه فنی راه‌ها در استان اردبیل با اعتباری بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.