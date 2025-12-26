

به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ؛ جواد هدایتی افزود : مطالعات طرح جامع این پایانه در سال ۱۴۰۱ انجام و با هدف ارتقای تردد به ۱۵۰۰ دستگاه کامیون در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی زمینی کشور به تصویب رسید، اما شرایط محلی و محیطی لازم برای اجرای آن فراهم نشد.

وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، افزود: با توجه به درخواست مقامات و تجار کشور افغانستان برای افزایش ارسال کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مجدداً اجرای طرح جامع پایانه مرزی میلک در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی با اشاره به هدفگذاری ۴۰ میلیون تُنی ترانزیت کالا از قلمرو کشورمان درپایان برنامه هفتم پیشرفت کشور،تأکید کرد: پایانه مرزی میلک در صورت انتظام بخشی و رفع آشفتگی های محیطی و اصلاح و ساماندهی برخی امور جاری، در شرایط کنونی می تواند سهم مهمی را در تحقق این هدف ایفا کند.

هدایتی در ادامه از اتخاذ تصمیمات لازم برای تسریع در اجرای طرح جامع پایانه مرزی میلک خبر داد و گفت: تحقق این مهم، امکان ایجاد ظرفیت زیرساختی مناسب برای حدود ۱۵۰۰ تردد روزانه به صورت حمل یکسره از این پایانه مرزی را فراهم خواهد کرد.