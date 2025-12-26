جدال سرنوشتساز شمسآذر و تراکتور در هفته پانزدهم
در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، شمسآذر قزوین امروز در ورزشگاه سردار آزادگان میزبان تراکتور تبریز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
این دیدار حساس که از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز میشود، صحنه تقابل تراکتورِ دراگان اسکوچیچ با شمسآذرِ جوان و پرانگیزه است.
تراکتور تبریز پس از پیروزی در جام حذفی مقابل پرسپولیس و شکست تیم پرمهره الدحیل قطر در لیگ قهرمانان آسیا، با روحیهای مضاعف و در شرایط فشردگی مسابقات (هر سه روز یک بازی) به قزوین آمده است. در سوی دیگر، شمسآذر به دنبال کسب امتیاز خانگی و جبران نتایج گذشته است تا جایگاه خود را در جدول تثبیت کند.
این مسابقه به دلیل اهمیت امتیازات پایانی نیمفصل و شرایط ویژه دو تیم، یکی از جدیترین و نفسگیرترین دیدارهای لیگ برتر در هفته پایانی نیمفصل محسوب میشود.