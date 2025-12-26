به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این دیدار حساس که از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شود، صحنه تقابل تراکتورِ دراگان اسکوچیچ با شمس‌آذرِ جوان و پرانگیزه است.

تراکتور تبریز پس از پیروزی در جام حذفی مقابل پرسپولیس و شکست تیم پرمهره الدحیل قطر در لیگ قهرمانان آسیا، با روحیه‌ای مضاعف و در شرایط فشردگی مسابقات (هر سه روز یک بازی) به قزوین آمده است. در سوی دیگر، شمس‌آذر به دنبال کسب امتیاز خانگی و جبران نتایج گذشته است تا جایگاه خود را در جدول تثبیت کند.

این مسابقه به دلیل اهمیت امتیازات پایانی نیم‌فصل و شرایط ویژه دو تیم، یکی از جدی‌ترین و نفس‌گیرترین دیدارهای لیگ برتر در هفته پایانی نیم‌فصل محسوب می‌شود.