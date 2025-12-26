به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری دیشب در دیدار با نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر که مسئولیت کوهستان پارک شادی را دارندگفت:کوهستان پارک شادی مشهد،ظرفیتی استثنایی و خاطره انگیز برای شهروندان است.

وی افزود : با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های معماری کشور حتی از طریق برگزاری مسابقه تخصصی و استفاده از تجربه‌های موفق داخلی و خارجی پیگیر احیای این ظرفیت و فعالیت مجدد آن هستیم.

مظفری تاکید کرد: این طرح یک ظرفیت و قابلیت استثنایی است؛ موقعیتی که نه فقط برای مشهد، بلکه در مقیاس ملی و حتی فراملی اهمیت دارد و تکرارشدنی نیست.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه کوهستان‌پارک شادی صرفاً یک طرح اقتصادی نیست، تصریح کرد: این طرح در عین اقتصادی بودن به لحاظ اعتباری هم برای کشور مهم است. ما با یک طرح خاص در یک مکان خاص مواجهیم؛ موقعیتی که در مشهد تکرار نمی‌شود و موقعیت مشابهی ندارد.

وی با اشاره به جایگاه مشهد در منطقه گفت: مشهد فقط یک شهر در ایران نیست؛ کانون خراسان رضوی و در حوزه تمدنی خراسان است. از دورترین نقاط مثل تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان، نگاه‌ها به مشهد است. بسیاری از مسئولان و مردم این کشور‌ها شیفته امام رضا (ع) هستند و این شهر برایشان جایگاه خاصی دارد.

مظفری افزود: با وجود رقبای جدی در کشور‌های همجوار اگر این طرح به‌درستی با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود، می‌تواند در سطح ملی و حتی منطقه‌ای به عنوان الگو مطرح شود. این طرح باید به شکلی پیش برود که از آن به‌عنوان مجموعه‌ای با اقداماتی متفاوت، شاخص و ارزشمند یاد شود.

ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر طرح نیمه تمام کوهستان پارک

علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طرحهای متوقف‌شده و بلاتکلیف باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شودو یکی از طرح‌های مهمی که باقی مانده، کوهستان پارک شادی است و پیشنهاد مشخص آنکه طرح به‌صورت کامل و یکجا در کمیسیون ماده ٥ قانون شهرداری‌های استان بررسی شود.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر نیز گفت: مساحت مجموعه کوهستان پارک شادی مشهد ۴۳ هکتار است اما عملاً با یک درصد سطح اشغال و تراکم صفر مواجهیم.

اسماعیل سجادی منش ادامه داد: این طرح فقط یک سرمایه‌گذاری اقتصادی نیست بلکه می‌تواند چند صد هزار فرصت شغلی ایجاد کند و یک مجموعه بزرگ و خاطره‌انگیز برای شهر مشهد باشد. کوهستان‌پارک شادی یک شهر بازی خاطره انگیز و قدیمی برای مردم مشهد است و احیای آن می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری و اشتغال داشته باشد.

سجادی‌منش با اشاره به برخی ادعا‌ها درباره مالکیت زمین گفت: ادعایی مبنی بر موقوفه بودن زمین مطرح شده است، در حالی که زمین در سال ۱۳۷۱ از بانک اخذ شده و اسناد آن موجود است. منابع طبیعی نیز به‌صورت تفصیلی اعلام کرده که این زمین خارج از محدوده موقوفه است و فرآیند‌های قانونی اخذ سند به‌طور کامل طی شده است.

وی افزود: برای ما بسیار مهم است که این طرح منطبق با سیاست‌های حاکمیت استان و شهر پیش برود. همواره از نظرات نماینده ولی فقیه، استاندار، شهرداری و مدیران ارشد استان استفاده کرده‌ایم، چرا که هماهنگی با مدیریت استان را یک اصل می‌دانیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاحتی کوثر ابراز امیدواری کرد با حمایت استاندار خراسان رضوی و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بتوان هرچه سریع‌تر مجوز‌ها را نهایی کرد و عملیات اجرایی طرح در همین دولت آغاز شود و تا پایان این دوره شاهد احیای کامل کوهستان پارک شادی و بهره‌برداری از آن به نفع شهر و جامعه ایثارگری باشیم.