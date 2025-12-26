امواج گذرا تا اوایل هفته آینده موجب افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید در استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از جمعه تا اوایل هفته آینده امواج گذرا و متناوب در سطح استان فعال خواهند بود که موجب افزایش ابر در همه مناطق می‌شود.

بهروزی افزود: در برخی نقاط با توجه به وجود رطوبت کافی، بارش‌های پراکنده باران و برف پیش‌بینی شده و در مناطق کوهستانی بارش‌ها عمدتاً به صورت برف خواهد بود.

وی گفت: همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید جنوبی و غربی در سطح استان رخ خواهد داد که در بخش‌های جنوبی و جنوب‌غربی نمود بیشتری خواهد داشت. این شرایط در مناطق کوهستانی می‌تواند به کولاک برف مقطعی منجر شود.

به گفته بهروزی؛ مخاطرات احتمالی این سامانه شامل لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و اختلال در تردد به‌ویژه در محورهای کوهستانی است.

وی اعلام کرد: به لحاظ دمایی نیز هوای سرد همچنان در سطح استان ماندگار خواهد بود.