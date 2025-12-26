با انتشار عمومی اسناد جدید از پرونده جفری اپستین ابعاد بیشتری از نزدیکی و مشارکت دونالد ترامپ در اقدامات جنایتکارانه و ضداخلاقی جفری اپستین میلیاردر دلال و سرکرده باند بین المللی فحشا و قاچاق کودکان و زنان جوان افشا شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ براساس یکی از اسناد تازه منتشر شده اف بی آی، برادر اپستین شهادت داده است زمانی که برادرش در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ زندانی بوده، به دستور ترامپ به قتل رسیده و خودکشی نکرده است.

در بخشی از سخنان برادر اپستین که در یک سند تازه منتشر شده اف بی آی به چشم می‌خورد آمده است:

جفری اپستین در زندان به قتل رسیده است، من برای این دلیل دارم چون او در حال افشای نام یک فرد بود. من معتقدم که رئیس جمهور ترامپ دستور قتل او را صادر کرده است.

در این حال به ویژه رسانه‌های آمریکا همچنان در حال جستجوی انبوه اسناد منتشر شده از پرونده این مجرم اخلاقی بدنامند و به تدریج ابعاد جدیدتری از رابطه نزدیک رئیس جمهور کنونی آمریکا منتشر می‌شود، از جمله اینکه ترامپ دستکم در ۸ سفر جفری اپستین با هواپیمای شخصی اش همراه او بوده.

جسی دالمور فعال رسانه‌ای آمریکایی درباره اسناد منتشر شده گفت: در یکی از نامه‌های اف بی آی آمده است که دونالد ترامپ هنگام پرتاب کردن نوزاد نامشروع یکی از قربانیان به دریاچه میشیگان حضور داشته است. البته هنوز رسوایی‌های بسیار بیشتری در راه است برای همین هم بود که ترامپ مدت‌ها همه توانش را به کار برد تا مانع انتشار این پرونده شود.