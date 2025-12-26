استاندار کرمانشاه نقش تصمیمات کمیسیون ماده ۵ را در سرنوشت شهری تعیین کننده دانست و گفت: تصمیمات این کمیسیون باید با مسئولیت‌پذیری و اولویت قرار دادن رفاه عمومی مردم اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی با اشاره به اهمیت کار کمیسیون ماده ۵ گفت: مبنای تصمیم‌گیری اعضای کمیسیون ماده ۵ بر نظرات کمیته فنی است و اعضای کمیته فنی باید از میان افراد کاملاً متخصص، مسلط، باتجربه و دارای تحصیلات قوی در حوزه شهرسازی و معماری انتخاب شوند.

استاندار کرمانشاه گفت: اعضای کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ در واقع دارای امضای طلایی هستند و هر امضا می‌تواند منافع یا خسارات بزرگی برای مردم، بخش دولتی یا خصوصی به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه مبنای تصمیم‌گیری‌ها باید طرح‌های جامع و تفصیلی باشد، اظهار داشت: این طرح‌ها حاصل سال‌ها کار کارشناسی و بررسی مشاوران، دستگاه‌های تخصصی، شهرداری و نظام مهندسی هستند و نباید بر اساس تفسیرهای شخصی یا سلیقه‌ای دستخوش تغییر شوند.

حبیبی افزود: سرانه‌هایی مانند فضای سبز، پارک، فضاهای آموزشی، خدماتی و پارکینگ نباید به‌عنوان یک رویه دچار کاهش یا تغییر و قربانی تصمیمات غیرکارشناسی شوند و اگر در مواردی جابه‌جایی ضرورت داشت، باید جایگزین مناسب در نظر گرفته شود.

وی گفت: مشکلات ترافیکی، پارک خودرو در معابر و حتی برخی آسیب‌های اجتماعی، ناشی از بی‌توجهی به تأمین پارکینگ در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی است.

استاندار کرمانشاه افزود: در تأمین پارکینگ‌های عمومی باید از ظرفیت بخش خصوصی به‌صورت جدی استفاده شود و نه‌تنها نباید ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی کاهش یابد، بلکه لازم است افزایش پیدا کند.

حبیبی همچنین بر ضرورت بازدید میدانی اعضای کمیسیون ماده ۵ از موضوعات مهم پیش از تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: مشاهده مستقیم شرایط محل، حتی به مدت چند دقیقه، تأثیر زیادی در کیفیت تصمیم‌گیری‌ها دارد، چرا که شهر به‌صورت مداوم در حال تغییر است و اطلاعات قدیمی نمی‌تواند مبنای تصمیم صحیح باشد.

وی با اشاره به اهمیت خط آسمان شهری اظهار داشت: ناهماهنگی ارتفاع ساختمان‌ها باعث آشفتگی بصری شهر می‌شود و با پایبندی دقیق به طرح‌های جامع و تفصیلی، می‌توان شهری زیبا و منظم داشت.

استاندار کرمانشاه در ادامه با تأکید بر شفافیت گفت: مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید به‌صورت کامل و شفاف در سایت اداره‌کل راه و شهرسازی منتشر شود تا مردم بدانند چه تصمیماتی گرفته شده است.